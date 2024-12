Felipe Flores quiere continuar su historia con Deportes Limache en Primera

A principios de año, cuando firmó contrato después de salir de Magallanes, Felipe Flores dijo que jugar en Deportes Limache iba a ser una gran experiencia porque preveía que el equipo iba a estar en la pelea por ascender.

Ni siquiera le incomodaba el tener que viajar todos los días desde Santiago a la Quinta Región “porque me demoro más o menos lo mismo desde mi casa a San Bernardo, con los tacos que hay en la mañana”.

Y Flores acertó en su apuesta porque Limache no sólo compitió en el torneo del Ascenso, sino que el sábado, en infartante definición con Rangers en Talca, logró el cupo para jugar en 2025 en Primera División.

“Este es un club humilde, muy familiar, que hace dos o tres años estaba en Tercera División y hoy estamos en Primera. Este plantel es nuevo, se conoció este año. Esto es algo histórico y cuando se consiguen objetivos así, se disfruta mucho más. Me ha tocado en muchas oportunidades ser campeón, pero esto es distinto, es un club familiar”, señaló el atacante formado en Colo Colo.

Flores, quien termina su contrato con Deportes Limache, fue claro al señalar su intención de permanecer en el club para escribir esta nueva historia en Primera División.

“No sé si es que el profe (el DT Víctor Rivero) me tiene en cuenta para el próximo año. Es motivante poder volver a jugar en Primera División, así que vamos a conversar para ver si me quiere o no. Siempre voy a querer jugar en Primera División”, dijo Felipe Flores.

