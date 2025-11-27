Felipe Faúndez se perderá las últimas dos fechas de la Liga de Primera en O'Higgins por intentar golpear al árbitro con un pelotazo

Una pésima noticia recibió este jueves O'Higgins, luego que uno de sus futbolistas titulares recibiera una sanción del Tribunal de Disciplina luego de su expulsión en la derrota del domingo ante Universidad de Chile.

Las referencias son para el joven lateral derecho Felipe Faúndez, quien en el epílogo del cotejo entre rancagüinos y azules vio la tarjeta roja por intentar darle un pelotazo al árbitro Franco Jiménez, quien consignó el hecho en su informe.

El colegiado acusó al defensa de "ser culpable de conducta violenta", detallando que "luego de sancionar una infracción en contra de su equipo, reacciona violentamente lanzándome un pelotazo con evidente intención de golpearme, pero sin lograr su objetivo".

A raíz de esta situación, el Tribunal castigó al mundialista sub-20 con dos fechas de suspensión, con lo cual quedó inhabilitado para disputar los últimos cotejos de la Liga de Primera ante Unión Española y Everton.

