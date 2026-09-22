Colo-Colo afronta los octavos de Copa Chile ante Audax Italiano con numerosas bajas

Este martes regresa la acción de la Copa Chile, con los partidos de ida de los octavos de final. Uno de los encuentros que destaca en esta jornada es el que protagonizarán Audax Italiano y Colo-Colo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

El Cacique afrontará el compromiso con varias bajas y una de las principales interrogantes estaba en quién sería el arquero titular, considerando que Vozinha se sumó a la selección de Cabo Verde, mientras que Gabriel Maureira se encuentra lesionado.

Ante este escenario, el técnico Fernando Ortiz confirmó el lunes que Eduardo Villanueva será el encargado de defender el arco albo. Además, Fernando De Paul, quien ya recibió el alta médica tras una larga lesión, fue incluido en la convocatoria.

Sin embargo, el cuadro albo también tendrá otras ausencias importantes. Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández se encuentran con la Selección chilena adulta.

A ellos se suman Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Matías Orellana y Bruno Torres, quienes participan en los Juegos Suramericanos de Argentina. Por su parte, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Claudio Aquino están fuera debido a distintas dolencias.

Con este panorama, la posible formación de Colo-Colo sería con Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Por su lado, Audax Italiano saltaría a la cancha con Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Macelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo, César Pinares, Marco Collao, Giovani Chiaverano; Diego Coelho y Franco Troyansky.

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