Federico Mateos destaca triunfo de Audax Italiano y apunta a igualar o superar la campaña pasada

El mediocampista Federico Mateos valoró la victoria de Audax Italiano ante Universidad de Concepción, por la segunda fecha de la Liga de Primera, encuentro en el que el volante argentino fue protagonista al anotar uno de los goles del conjunto itálico en el triunfo conseguido como local.

En diálogo con TNT Sports tras el partido, Mateos reconoció que fue un cotejo complejo, destacando las virtudes del rival. “Fue un partido difícil, juegan bien y tienen muchas maneras de atacar, pero pudimos contrarrestar y atacamos bien. Es importante ganar de local y hacerse fuertes”, señaló el futbolista de 32 años.

Respecto a la mejoría mostrada por Audax en comparación al debut frente a Universidad de Chile, el trasandino explicó que responde a una exigencia del cuerpo técnico. “Es algo que nos pide el profe, hacernos dueños del juego. Quizás por momentos no lo fuimos, pero hay que saber sufrir y cuando el rival queda mal parado, hay que aprovecharlo”, indicó.

El volante también se refirió a su llegada al conjunto de La Florida, tras no ser considerado por el técnico de la U, Francisco Meneghini, para la temporada 2026. “Los chicos me recibieron muy bien, el cuerpo técnico y la gente del club. Hay un grupo de trabajo muy lindo, que tira para adelante”, comentó el nacido en Boulogne.

Finalmente, Mateos abordó los objetivos del equipo para esta temporada, recalcando que la meta es mantener o superar el nivel del año pasado, campaña en la que Audax clasificó a la Copa Sudamericana. “Hay que tratar de mantenerse igual o mejor que el año pasado. Por algo estamos donde estamos, hay que aprovecharlo, sin descuidar el campeonato, que es lo más importante”, concluyó.

