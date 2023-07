Federación de Tenis y presencia de Nicolás Jarry en Santiago 2023: "Es muy complicado que pueda venir"

Nicolás Jarry (29° del ranking ATP) es sin duda uno de los mejores deportistas chilenos de este año, por lo que sería una de las grandes cartas del país para ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Snatiago 2023.

Sin embargo, en la Federación de Tenis de Chile asumieron que es complicada la presencia del tenista nacional en el evento, debido al estrecho calendario que hay en el Tour.

"Él siempre ha tenido el compromiso de jugar por Chile, pero es muy complicado que pueda venir. Los que tienen cierto estatus, como el que alcanzó Nicolás esta temporada, tienen que jugar todos los Masters 1000", expresó el presidente de la Fetech, Sergio Elías, en diálogo en El Mercurio.

La complicación pasa porque la semana que se juega el tenis en la cita polideportiva coincide con los torneos ATP 500 de Viena y Basilea, pero además es una semana antes del Masters 1.000 de París-Bercy, certamen donde el chileno debe jugar.

"No nos ha dicho que no viene, y está en la lista larga que enviamos, pero dependerá de él. Quizás se está jugando el top ten en esa fecha, porque casi no defiende puntos hasta fin de año, pero él siempre ha tenido el compromiso de jugar por el país", añadió el timonel.

De todas formas, Elias sostuvo que espera contar con Cristian Garin, segunda raqueta nacional: "Junto con el Comité Olímpico, le enviamos una carta personal a Cristian para contar con él durante los Juegos".

"Nicolás no va a tener problemas para clasificar por ranking a París (Juegos Olímpicos 2024), pero Cristian debería pensarlo, lo mismo que Tabilo y Barrios. Por lo que entendemos, no vendrán muchos jugadores de entre los primeros 150 del mundo", concluyó.

PURANOTICIA