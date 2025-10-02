Favian Loyola de la Roja Sub 20 reveló la razón de por qué no fue citado para el Mundial

Una de las novedades que tuvo la nómina definitiva que entregó el técnico Nicolás Córdova en la Selección chilena Sub 20 de cara al Mundial de la categoría en nuestro país fue la ausencia de Favian Loyola, volante ofensivo que milita en el Orlando City de Estados Unidos.

Es que el jugador chileno-estadounidense se ilusionaba con disputar la cita planetaria. De hecho, dejó de lado al combinado norteamericano para defender a la Roja, pero quedó fuera de la convocatoria.

En conversación con TNT Sports, el futbolista explicó que no fue citado debido a una lesión: "No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol".

"Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la Selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes", añadió.

Por último, sobre su futuro en el elenco nacional, dijo esperar seguir siendo considerado: "Hay que ver lo que pasa a futuro con Chile, porque yo dejé a la selección de Estados Unidos, que estaba ahí. Dejé muchas relaciones acá en Estados Unidos. Yo tengo fe en Chile y ojalá tengan fe en mí".

