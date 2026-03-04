Farías palpita el duelo ante O’Higgins y advierte: “Va a pasar más por lo que hagamos nosotros”

Agustín Farías, mediocampista de Universidad Católica, analizó este miércoles el próximo encuentro del elenco cruzado ante O'Higgins, equipo que viene de tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera y que esta noche enfrenta a Deportes Tolima en el duelo de ida de la tercera ronda de Copa Libertadores.

Sobre este punto, el futbolista de 38 años indicó en conferencia de prensa que "seguramente tienen la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Como club estarán esperando que les vaya bien en esta llave para poder entrar en la fase de grupos. Deseamos que les vaya bien porque es un equipo chileno y mientras más equipos chilenos haya mejor es".

Eso sí, el ex hombre de Palestino advirtió que "el día sábado, seguramente que llegarán un poco cansados por lo que será el partido de hoy, pero creo que tenemos que enfocarnos más en lo que es nuestro equipo. Estamos mejorando partido a partido y va a pasar más por lo que hagamos nosotros que por lo que haga el rival".

Asimismo, el volante planteó que "para los jugadores tener el foco en dos competencias es importante y si hoy le va bien, seguramente el fin de semana llegarán con un equipo más mixto. Más allá de eso, lo importante es cómo lleguemos nosotros, el equipo viene mejorando, creciendo y queremos estar en el lote de arriba".

Respecto al rol secundario que ha tenido que asumir bajo al mando de Daniel Garnero, Farías remarcó que "si como grupo logramos que todo el plantel se sienta importante y si el entrenador te manda cinco minutos que sean los mejores cinco minutos, si tienes la suerte de jugar todo el partido, que sean los mejores. Me gusta jugar más seguido, pero entiendo que la competencia es fuerte porque hay muchos volantes".

PURANOTICIA