Fallece Héctor Roco, histórico defensor de Unión San Felipe y Everton de Viña del Mar

El fútbol chileno lamenta el sensible fallecimiento de Héctor Roco, exdefensor que se convirtió en un verdadero referente para la institución. El deceso del exjugador y entrenador, de 60 años, se produjo en la madrugada de este miércoles a causa de un paro cardiaco.

La carrera de Roco estuvo marcada por su profunda identificación con San Felipe, donde fue un pilar fundamental en los dos ascensos a la Primera División que consiguieron en 1988 y 2000. Tras retirarse de las canchas, continuó ligado a la entidad, llegando a ser su director técnico. En esa faceta, en 2020, lideró al equipo hasta la final de la liguilla de ascenso.

Además de su legado en San Felipe, Roco dejó su huella en otros clubes. Defendió las camisetas de Naval y Unión Española, y tuvo un destacado paso por Everton, equipo que le rindió un homenaje en redes sociales.

"Defendió con orgullo nuestra camiseta en 223 ocasiones entre 1991 y 1997", recordaron los "oro y cielo". Su compromiso con el fútbol se extendió hasta 2023, año en que trabajó en las divisiones inferiores del club.

