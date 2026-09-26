Fallece Gustavo Barrera, el máximo ganador en la historia de la hípica chilena

La hípica chilena perdió este sábado a su figura más relevante de la historia.

A los 64 años, y tras una dura lucha contra el cáncer, falleció el jinete Gustavo Barrera, quien se encontraba internado en el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre.

Conocido en el ambiente como “El Ciclón”, es el jockey con más carreras ganadas en la historia de la hípica chilena, alcanzando un registro de 4.488 triunfos tras disputar más de 25 mil carreras.

Barrera disputó su última participación oficial como jinete el 22 de mayo de 2017.

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