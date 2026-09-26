Enrique Hidalgo liderará nuevo período de la Federación Nacional de Gimnasia de Chile

La jornada electoral permitió definir la nueva conducción de Fenagichi, con Enrique Hidalgo Cordero, representante del Club Deportivo Nacional de Gimnasia (Rítmica), asumiendo la presidencia.

La elección, desarrollada de manera online este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, marca el inicio de un nuevo período para la Federación Nacional de Gimnasia de Chile, que contará con representantes provenientes de diferentes clubes y zonas del país.

El nuevo directorio estará acompañado por Norma Decidet Contreras, del Club Olympic Elite Fitness Concepción, como vicepresidenta; Rosa Carolina Vivanco Espinoza, del Club Deportivo Social y Cultural de Gimnasia NewenKelen de Huechuraba, como tesorera; Camila González Olivares, del Club Deportivo y Recreativo Valeska González, como secretaria; y Eric Saavedra Frías, del Club Gimnástico de Chiguayante y Estadio Español de Chiguayante, como director.

Luego que el Tricel informara a todos los clubes los resultados de la votación, el actual presidente electo, Enrique Hidalgo, indicó que "asumo con profunda gratitud y responsabilidad la presidencia de la Federación Nacional de Gimnasia de Chile. Este nuevo camino no lo construiremos solos. Lo construiremos entre todos, con los clubes, deportistas, jueces, entrenadores, dirigentes, familias y todos quienes forman parte de la gimnasia en nuestro país. Nuestro compromiso será trabajar escuchando, dialogando y generando espacios de participación”.

"Nos motiva avanzar hacia una gestión en todos los ámbitos: con trabajo en equipo, descentralización, capacitación, desarrollo deportivo, generación de oportunidades y nuevos convenios, fortaleciendo cada una de las disciplinas que integran nuestra Federación. Tenemos grandes desafíos por delante, pero también una enorme oportunidad para avanzar unidos y construir una gimnasia más participativa y con mayores oportunidades para todos", agregó.

Junto con el nuevo directorio, durante el proceso se establecieron los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, conformada por Erika Márquez Esparza, del Club Deportivo Nacional de Gimnasia Viña del Mar; Olga Moreno Ureta, de Olympic Club; y Joanny Cea Cares, del Club de Gimnasia Rítmica Fénix.

Asimismo, la Comisión de Ética estará integrada por Gabriela Angulo Pineda, del Club Deportivo Elite Los Ríos; Carlos Guerrero Manns, del Club Campus Gimnasia Rítmica, abogado; y Carlos Oyarzún Selaide, del Club Deportivo y Recreativo Valeska González, abogado.

TRAYECTORIA

Hidalgo es profesor de Educación Física y cuenta con formación de postgrado en alto rendimiento deportivo. Además, fue entrenador de la primera selección chilena de gimnasia rítmica que participó en un Campeonato Mundial, en 2003, y posterior a ello fundó el Club Deportivo Nacional de Gimnasia.

PURANOTICIA