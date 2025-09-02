Fallece a sus 56 años "Paulao", histórico head coach de la selección de vóleibol playa

El deporte chileno está de luto. Paulo Roberto Moreira da Costa, "Paulao", histórico head coach de la selección nacional de vóleibol playa, falleció debido a un infarto mientras viajaba a Chile.

La trágica noticia la dio a conocer la noche del lunes la Federación de Vóleibol de Chile (Fevochi) a través de un comunicado en redes sociales.

En la misiva, el organismo destacó que "como jugador y entrenador, 'Paulao' dedicó su vida al vóleibol de playa, alcanzando hitos históricos y dejando una huella imborrable en Chile y el mundo. Bajo su liderazgo, nuestra selección conquistó títulos sudamericanos, logros panamericanos y una clasificación olímpica que marcaron un antes y un después en la historia del vóley chileno".

"Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas", añadió.

En tanto, el Comité Olímpico de Chile sostuvo: "Recordaremos por siempre tu calidad humana, profesionalismo y buen humor. Descansa en paz".

"Paulao" llegó a Chile en 2018 para trabajar como head coach, pero su mayor labor fue con la dupla de los primos Esteban y Marco Grimalt, a quienes llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Además, bajo sus órdenes se lograron múltiples medallas sudamericanas y dos preseas en Juegos Panamericanos: Un oro en Lima 2019 y el bronce en Santiago 2023.

