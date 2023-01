Falcón y salida de Lucero: "Le ha dado mucho a Colo-Colo en el corto tiempo que ha estado"

Un nuevo episodio se escribió esta jornada en la trama sobre la inminente salida de Juan Martín Lucero desde Colo-Colo, luego de que el delantero le comunicara a la dirigencia que no seguiría en el club.

Esto porque el atacante trasandino no se presentó en el aeropuerto de Santiago, ad portas del viaje a Argentina para su pretemporada.

Lucero no continuaría y optaría por una oferta de Brasil, generando la molestia de Blanco y Negro, quienes estarían preparando una ofensiva judicial contra el "Gato", su agente y el equipo que quiera sumarlo a sus filas.

Quien se quiso referir a esta polémica fue el defensa Maximiliano Falcón, que antes de abordar la aeronave rumbo al otro lado de la cordillera indicó que "me enteré, y no quise escribirle nada. Hoy no lo iba a ver, pero después me comunicaré. Es una decisión de él. Si se va, hay que enfocarse en lo que viene".

"Es nuestro 9 titular, que le ha dado mucho a Colo-Colo en el corto tiempo que ha estado. Ha hecho muchos goles y es importante para el equipo. No es grato que se vaya, y no te puedo decir mucho más porque es decisión de él", complementó el charrúa.

