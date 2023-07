Falcón enciende las alarmas en Colo-Colo: "Mi representante debe tener algo por ahí"

Colo-Colo dejó atrás la amarga eliminación de Copa Libertadores con la goleada por 6-1 a Unión La Calera para avanzar a semifinales de la zona centro norte de Copa Chile.

Tras la victoria, el defensor uruguayo Maximiliano Falcón valoró la contundencia en ofensiva que tuvo el equipo para aplastar a los "cementeros".

"Creo que nos destapamos. Llegaron los goles en un partido decisivo, que era de vida o muerte, como todos los partidos acá en Colo-Colo, pero era eliminatorio. Nos da una alegría que necesitábamos", expresó en conversación con TNT Sports.

Pero también el zaguero charrúa encendió las alarmas con una posible salida del cuadro albo en este mercado de pases: "He leído lo mismo que ustedes. Mi representante creo que debe tener algo por ahí, pero concretamente no me ha dicho nada, obviamente. Quiere que me concentre en el club, lo que he tratado de hacer".

Por último, "Peluca" sostuvo que "más allá de los partidos que tuve, dos o tres en Copa que no estuve a mi nivel, quería volver a estarlo. Y últimamente hice muy buenos partidos, lo importante es eso. Corregir errores siempre, ser autocrítico. Con humildad se mejora".

