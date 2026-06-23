Fabián Hormazábal habría sufrido un desgarro y sería baja en Universidad de Chile

Las lesiones siguen complicando a Universidad de Chile en la temporada 2026, ya que en las últimas horas el conjunto azul habría sumado una nueva y sensible baja de cara al partido de este miércoles ante Unión La Calera por Copa Chile.

Según informó el medio partidario Emisora Bullanguera, el afectado sería el defensor Fabián Hormazábal, quien permanecería fuera de las canchas por varias semanas debido a un desgarro en el muslo derecho.

La lesión del zaguero se habría producido tras el encuentro ante O’Higgins, disputado el pasado jueves en el duelo pendiente por la 13° fecha del Campeonato Nacional.

Este sería el motivo por el cual el lateral no estuvo presente en el compromiso del fin de semana ante Santiago Wanderers por Copa Chile, proyectándose un tiempo de recuperación de entre tres y cuatro semanas antes de su eventual regreso a la competencia.

En ese contexto, Universidad de Chile deberá afrontar un nuevo desafío este miércoles cuando visite a Unión La Calera, en un partido programado para las 19:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

PURANOTICIA