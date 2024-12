Extécnico de Coquimbo Unido comparó a Luciano Cabral con Jorge Valdivia y Diego Maradona

Continúan los elogios para Luciano Cabral, quien hizo su debut por la Selección chilena adulta en el triunfo ante Venezuela en Santiago por las Clasificatorias.

Ahora fue Fernando Díaz, ex técnico de Coquimbo Unido y quien dirigió al volante en el cuadro "pirata", el que se sumó a las loas. En ese sentido, el estratego recordó el brillante paso del mediocampista en el conjunto aurinegro.

"Aparece Luciano Cabral, cuando me dicen a mí, traíamos a Holgado y entrecomillas en el paquete venía Cabral, que venía con cinco años sin jugar, dije 'ninguna posibilidad'. Me acordé de que había jugado en la Selección. Con la gente del club dijimos ya, no perdemos nada. En el primer entrenamiento llega Palavecino, Holgado, pero agarró la pelota y dije 'este se pasó para bueno'", recordó el DT en conversación con Paulo Flores en "El almanaque de Florete".

Incluso, el "Nano" hasta lo comparó con Jorge Valdivia: "Son jugadores de mucha profundidad, cuando en el fútbol se habla de que piensan antes de jugar, cuando ya le dan el pase saben qué hacer y dan profundidad. Tu equipo funciona en base a esos jugadores. En el partido con la Roja, el rato que jugó, todos se la daban".

Por lo mismo, Díaz enfatizó en que la partida de Cabral a México fue un factor clave para el bajón que tuvo Coquimbo Unido en la segunda rueda, donde pasó de pelear el título a quedar fuera de la Copa Sudamericana: "Termina el año, le ganamos a todos los grandes. Cada club tiene historias y objetivos, primera vez que se le ganaba a todos los grandes. Se terminó el año se fueron todos arriba, logramos mantener un nivel con Luciano Cabral y jugando con Cabral. En esos momentos sácale a Valdivia a Colo Colo, sácale a Argentina 86 a Maradona, sácale a Messi al Barcelona de Guardiola, guardando proyecciones, son jugadores muy importantes".

