Exfutbolista peruano afirma que a Vidal "se le pasó la mano" con Gareca

En Perú siguen reaccionado al regreso de Arturo Vidal a la Selección chilena, sobre todo considerando que el reciente campeón con Colo Colo criticó duramente, hasta con insultos, al técnico de la Roja, Ricardo Gareca, durante sus transmisiones en redes sociales.

Uno que se refirió al tema fue el ex futbolista incaico Percy Olivares, quien cuestionó al "King" por sus faltas de respeto hacia el "Tigre".

"A mí me pareció una falta de respeto. Me apenó mucho el hecho de que estas cosas se estén normalizando. Me parece grave y está también el caso de Suárez con Bielsa. Son futbolistas de talla mundial, pero el fútbol está así. Pero quienes dan esa imagen tienen que pensar más, llegará el momento que se haga normal faltar el respeto al entrenador", expresó en ESPN Chile.

"Si no estás bien formado, que es lo que se muestra, no quiero pensar que necesiten de ayuda para dejar de hace eso, faltar el respeto al ser humano. Siendo la relevancia que tiene es muy fuerte. Ni cuando jugábamos en el barrio pasaba eso, se le pasó la mano a Vidal", añadió.

Además, también criticó al entrenador argentino por nominar al experimentado volante, debido a que, a su juicio, avala la conducta del oriundo de San Joaquín: "Me parece peor lo que hizo Gareca. Cuando hablo de dar ejemplos, no puedo mezclar las de Vidal con Gareca, pero que lo llame me parece peor. Dice que la Selección está por encima de todo, entonces también tenía que llamar a los compañeros que hablaron mal de él y de toda la Selección".

