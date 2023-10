Exarquero de Venezuela no entiende ausencia de Bravo en la Roja: "Es el mejor de Sudamérica"

La ausencia de Claudio Bravo en la Selección chilena en esta fecha doble de las Clasificatorias del mes de octubre no sólo ha sido en tema en Chile, sino que también en los rivales.

Es que previo al duelo de este martes ante Venezuela en Maturín, Renny Vega, ex portero de la "Vinotinto" y otrora golero de Colo-Colo, se refirió a la marginación del meta del Betis de España, a quien llenó de elogios y hasta lo posicionó como uno de los mejores del mundo en su puesto.

"Me enteré de la nómina de Chile y me llamó la atención no ver a Claudio Bravo entre los convocados. Yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo, sobre todo por todo lo que ha aportado al puesto", reconoció el llanero en conversación con La Tercera.

"Es extraño no ver a Bravo en el arco de Chile; para mí, es el mejor portero de Sudamérica. Sin embargo, su ausencia son cosas personales, que uno no maneja. Si me preguntas a mí, debería estar, por todo lo que significa, pero es una cuestión interna", añadió.

Por último, Vega sostuvo: "Se nota cuando no está en su selección, ha sido referente por muchos años. Ha sido campeón con su escuadra como capitán, y eso también lo pone en otro ámbito".

PURANOTICIA