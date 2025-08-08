Ex director deportivo del Udinese llama a no descartar a Alexis Sánchez como reemplazante de Thauvin: "No dejaría de lado al chileno"

Cuando faltan dos semanas para que comience una nueva temporada de la Serie A del fútbol italiano, Alexis Sánchez todavía sigue sin resolver si se mantendrá en el Udinese, cuadro con el tiene un año más de contrato, o si partirá a un nuevo club.

Si bien hasta hace unos días parecía que la salida del delantero chileno del conjunto de Friuli era prácticamente un hecho, ahora se sumó un factor que podría permitir su permanencia, como es la partida del goleador del equipo, el francés Florian Thauvin.

En ese sentido, Fabrizio Larini, ex director deportivo del elenco bianconero entre 2010 y 2013, aseguró que el sustituto para Thauvin es el inglés Keinan Davis.

"Si está sano, sería el jugador ideal para liderar el ataque. Es increíblemente fuerte, un jugador completo, defiende bien el balón, tiene un disparo potente, ve el gol y es capaz de marcar bastantes goles", sostuvo el ex funcionario del club.

Sin embargo, realizó un llamado al Udinese para no descartar al goleador histórico de la Roja: "No olvidemos a Sánchez como alternativa a Thauvin. Si yo estuviera en el Udinese, no dejaría de lado al chileno para cubrir el hueco dejado por la marcha del francés".

PURANOTICIA