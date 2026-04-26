Everton volvió al triunfo en partido de desesperados: Le ganó a Cobresal en Sausalito

Era un partido entre dos equipos que la han estado pasando mal. Everton (12 puntos) y Cobresal (10) se veían las caras en Sausalito con la intención de apuntar a un despegue. Y los viñamarinos ganaron la partida al imponerse con justicia por 3-1 a los mineros.



Pese a que fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador con un cabezazo de Steffan Pino (11’), el encuentro en verdad estuvo siempre en modo local.

Alan Medina fue siempre un buen habilitador y sólo quedaba que los evertonianos fijaran bien la puntería.

Y lo hicieron pronto porque a los 20’, Nicolás Baeza recogió un rebote múltiple para rematar y lograr el empate, y a los 35’, un gran lanzamiento de Cristian Cuevas al segundo palo del portero Jorge Pinos le dio la justiciera ventaja a Everton.



Si bien en el segundo tiempo hubo algo más de equilibrio y Cobresal apostó más en la ofensiva, lo cierto es que el cuadro local parecía que estaba cerca de lograr el golpe de nocaut antes de que su rival consiguiera el ansiado empate.

Y éste llegó con un penal convertido por Medina luego de falta revisada por el VAR de Christian Moreno sobre Nicolás Baeza.

Alivio para Everton y una nueva pena para Cobresal que vivirá otra semana de críticas y de rumores de cambios…



Everton (3)

Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Vicente Fernández, 71’); Julián Alfaro (Lucas Soto, 63’), Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Braian Martínez (Emiliano Ramos, 71’); Alan Medina (Cristopher Barrera, 87’); Cristian Palacios (Nicolás Montiel, 71’). DT: Walter Ribonetto.

Cobresal (1)

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco (Juan Fuentes, 46’), José Tiznado, Christian Moreno, Rodrigo Sandoval; Benjamín Valenzuela (Esteban Valencia, 63’), Aaron Astudillo, Bryan Carvallo (Franco Frías, 83’); Benjamín Ramírez (Francisco Moreno, 46’), Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Liga de Primera (Fecha 11).

Estadio Sausalito.

Goles: Steffan Pino (CS, 11’), Nicolás Baeza (EV, 20’), Cristian Palacios (EV, 35’) y Alan Medina (EV, 78’) de penal.

Público: 3.609 personas.

Árbitro: Héctor Jona.

PURANOTICIA