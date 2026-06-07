Copa de la Liga define fechas de semifinales y los cuatro clasificados

Con la clasificación de Unión La Calera este domingo, quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán las semifinales de la Copa de la Liga.

Junto a los cementeros, integran el grupo de cuatro equipos O’Higgins, Ñublense y Coquimbo.

Aún no están definidas las parejas, pero sí las fechas de las semifinales que se jugarán en partidos de ida y vuelta.

Éstos se disputarán entre el 6 y el 15 de julio. Los ganadores de cada llave se enfrentarán en la final del torneo, la cual está programada para el sábado 18 de julio en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El equipo que resulte campeón de la Copa de la Liga se quedará con el Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y además, accederá a las semifinales de la Supercopa de Chile del próximo año.

PURANOTICIA