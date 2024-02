Everton sumó al delantero uruguayo Federico Martínez como su undécimo refuerzo para el 2024

Everton de Viña del Mar informó que Federico Martínez se integra al club como undécimo refuerzo para la temporada 2024.

El futbolista uruguayo de 27 años se desempeña como delantero y el año pasado defendió los colores de Nacional de Montevideo.

El atacante llega al elenco "Oro y Cielo" tras ser cedido en calidad de préstamo por un año.

Formado en el Liverpool charrúa, escuadra por la cual debutó en 2005, Martínez tuvo presencias en el fútbol argentino con Rosario Central e Independiente de Avellaneda, además de formar parte de las selecciones juveniles y adulta de su país.

El deportista declaró sobre su llegada al "ruletero que “es una nueva etapa en mi carrera y la voy a tomar con mucho profesionalismo. Llego a un club con mucha esperanza de ganar algo este 2024”.

Luego agregó que "a los hinchas les digo que soy un jugador que va a entregar todo. Me gusta pisar mucho el área, me gusta hacer goles. Si bien no soy nueve, me gusta estar en el área y estar ahí, cerca del gol”.

Sobre esta nueva incorporación, el Presidente Ejecutivo de Everton, Miguel Torrecilla, describió a Martínez como “un jugador que se puede desempeñar en las dos bandas. Puede también jugar acompañando a un delantero y tiene una buena pegada, un buen balón parado. Tiene un buen juego también hacia adentro, finalizando jugadas y esperamos de él que nos aporte asistencias y ser un apoyo en la faceta goleadora”.

