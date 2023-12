Everton se quedaría sin su goleador para la temporada 2024: Sebastián Sáez no habría sido contactado para renovar

Este sábado en su visita a Deportes Copiapó, Everton se jugará su última carta para adueñarse del cuarto lugar del Campeonato Nacional, el cual le podría dar la opción de meterse en primera fase de Copa Libertadores.



Sin embargo, a los viñamarinos se les avecina un gran problema para la próxima temporada, ya que su goleador y una de sus principales figuras podría abandonar el club una vez concluya el torneo.



Hablamos del delantero Sebastián Sáez, autor de 16 conquista en la presente campaña de los oro y cielo, quien no habría recibido una propuesta para extender su vínculo.



"Sebastián Sáez, quien no viajará a Copiapó por lesión, no continuará en Everton el 2024. El goleador, que esperó el llamado hasta último minuto, no fue contactado por la dirigencia para renovar. Deja el club con 16 goles en el 2023. Quedará como jugador libre", informó el periodista Diego Peralta.

