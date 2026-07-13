Josué Ovalle fue oficializado como nuevo refuerzo de Everton tras su destacado paso por el fútbol mexicano

Everton sorprendió al anunciar el fichaje del delantero nacional Josué Ovalle, futbolista de Deportes Limache que en la última temporada estuvo a préstamo en el Mazatlán, cuadro mexicano que dejó de existir después del último torneo de Apertura.

Fue precisamente en su paso por tierras aztecas que el chileno se destapó y se transformó en inesperada figura de los "cañoneros" con cinco goles y una asistencia en doce partidos.

"Es un desafío muy lindo para mí. Desde que apareció esta oportunidad siempre pensé en positivo y en hacer las cosas muy bien", señaló el surgido de las inferiores de Colo-Colo.

Al mismo tiempo, el oriundo de Algarrobo aseguró que "estoy muy contento y ansioso de poder debutar con esta camiseta, y espero demostrar dentro de la cancha lo mejor de mi juego".

De esta manera, Ovalle se transformó en la segunda incorporación del conjunto viñamarino para el segundo semestre, tomando en cuenta el arribo del mediocampista colombiano Andrés Arroyo.

(Imagen: @evertonsadp)

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