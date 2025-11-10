Everton aguantó la arremetida de Cobresal y logró revitalizador triunfo 1-2 en El Salvador

Everton de Viña del Mar consiguió un respiro en el Campeonato Nacional luego de vencer a Cobresal en El Salvador por 2-1, resultad que lo deja, por ahora, con tranquilizadores 26 puntos.

Los ruleteros exhibieron su pragmatismo y una eficiencia total en los primeros 45 minutos al estructurar un 2-0 que pareció amplio con dos golazos.

El primero, con un remate de Alex Medina tras una jugada técnicamente impecable (14’), y el segundo, con un contraataque feroz encabezado por Sebastián Sosa que culminó con un “sombrerito” sobre los defensores mineros y aparición notable de Julián Alfaro por el medio (38’).

El cuadro dueño de casa no bajó nunca los brazos, incluso llegó con posibilidades antes del gol de Alfaro (con un disparo de César Munder que el portero Ignacio González desvió en forma providencial) pero todo a través de jugadas individuales, no de construcción colectiva. El bajo nivel en ese lapso de Jorge Henríquez fue factor de aquello.

Como es habitual, de cara al segundo tiempo, el DT de Cobresal, Gustavo Huerta, hizo tres cambios de una sola vez, con el objetivo de aumentar el flujo y el peso ofensivo de su equipo. Y lo logró, porque los mineros se potenciaron y dejaron a Everton arrimado a su propia área.

Con el paso de los minutos, el cuadro minero dejó al rival ahogado, sin siquiera posibilidades de contraataque, en especial luego de la expulsión de Medina por doble amarilla. Pero el gol del descuento no llegaba. Esencialmente porque emergió la figura del portero Ignacio González que conjuró todos los bombazos que le llegaron.

Al final, una jugada entre César Yanis y Christopher Barrera le dio a este último a opción de disminuir las diferencias. Pero no fue suficiente: Everton había hecho su negocio. De la manera que había que hacerlo no más.

Cobresal (1)

Alejandro Santander; Christopher Barrera, José Tiznado, Christian Moreno (Andrés Vilches, 76’), Vicente Fernández; César Yanis, Alejandro Márquez (Cristhofer Mesías, 46’); Jorge Henríquez; Félix Triñanes (Franco Bechtholdt, 46’), Sergio Carrasco (Diego Coelho, 46’) y César Munder. DT: Gustavo Huerta.

Everton (2)

Ignacio González; Ramiro González, Hugo Magallanes, David Oyarzún; Benjamín Berrios, Joaquín Moya (Diego García, 80’), Nicolás Baeza (Enrique Serje, 89’), Alex Ibacache; Alan Medina, Sebastián Sosa (Emiliano Ramos, 89’) y Julián Alfaro (Lucas Soto, 62’). DT: Javier Torrente.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: El Cobre.

Goles: Alan Medina (EV, 14’), Julián Alfaro (EV, 38’) y Christopher Barrera (CS, 84’).

Expulsado: Alan Medina (EV, 65’).

Árbitro: Franco Jiménez.

Público: 428 personas.

PURANOTICIA