Eugenio Mena y el duelo de la UC ante O'Higgins: "Técnico nuevo es una motivación extra"

Eugenio Mena es pieza inamovible en la banda izquierda de Universidad Católica. Este sábado, los cruzados tendrán un duro desafío cuando reciban a un golpeado O'Higgins en el Estadio Santa Laura, ya que los rancaguinos vienen de ser goleados 5-0 por Audax Italiano en Rancagua, lo que gatilló la salida del estratega Juan Manuel Azconzábal.

Víctor Fuentes, proveniente del equipo de proyección del club, será el encargado de dirigir el primer equipo de los celestes. Ante esto, de cara al partido de la UC con O'Higgins, Mena sostuvo que "es un equipo que perdió su técnico ahora. No han tenido un torneo muy regular, pero con técnico nuevo es una motivación extra para cada jugador. Es un partido sumamente difícil, tenemos que seguir en la senda del triunfo".

El lateral formado en Santiago Wanderers aprovechó también de analizar su presente en los precordilleranos. "La gente del club me ha tratado muy bien. Hemos tenido altos y bajos, pero ahora último hemos encontrado una regularidad que nos ayuda a tener un trabajo más placentero", señaló en conferencia de prensa.

Por último, Mena comparó el actual trabajo de Tiago Nunes en la banca respecto a sus antecesores. "Núñez (Nicolás) y Valenzuela (Rodrigo) me daban facilidades para atacar y darle profundidad al equipo, con Nunes no ha sido diferente. Me ha dicho que disfrute, que juegue y que con mi recorrido le dé experiencia a los que están más cerca", afirmó.

La UC y O'Higgins se enfrentarán en el reducto de Plaza Chacabuco a partir de las 17:30 horas, por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.

PURANOTICIA