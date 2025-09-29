Estrella de España Sub 20 elogia a Alexis Sánchez: "Es una leyenda viviente del fútbol"

El reciente fin de semana comenzó el Mundial Sub 20 en Chile y una de las estrellas presente en la cita planetaria se deshizo en elogios para Alexis Sánchez.

Se trata de Iker Bravo, delantero y capitán de España, combinado que debutó el domingo con una derrota por 2-0 frente a Marruecos, por el Grupo C.

El atacante hispano conoció de cerca al tocopillano, porque ambos fueron compañeros en el Udinese durante la temporada pasada.

En ese sentido, el ariete europeo reconoció en conversación con AS: "Alexis es una leyenda del fútbol, es una leyenda viviente del fútbol".

Sobre los meses que coincidió con el goleador histórico de la Roja en el Udinese, sostuvo: "Con Alexis aprendí muchísimas cosas, sobre todo fuera del campo. Mantiene muchas charlas en las comidas, así que la verdad ha sido un placer compartir vestuario con él. Me enseñó muchísimo".

Por último, Iker Bravo se refirió a su rol como líder de la selección española Sub 20: "Somos un gran equipo, con buenas personas y sobre todo con buenos futbolistas y profesionales. Al final es fácil ser el líder de un equipo así. Lo llevo con total naturalidad, me llevo muy bien con todos, a algunos no los conocía. Solo trato de ayudarles en lo máximo posible que los pueda ayudar".

