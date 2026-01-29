Esteban Pavez se suma a Alianza Lima: ''Pablo es el mejor técnico que he tenido''

Esteban Pavez puso fin a su última etapa en Colo Colo. Tras rescindir el miércoles su contrato con el Cacique, el volante nacional viajó rumbo a Perú para fichar en Alianza Lima.

A su llegada a suelo incaico, el mediocampista criollo conversó con la prensa local que lo estaba esperando en el aeropuerto, donde se refirió a sus sensaciones por incorporarse la cuadro "íntimo".

"Vengo con muchas expectativas. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado", expresó el futbolista, quien se reencontrará con el entrenador Pablo Guede, quien lo dirigió en el conjunto albo y Tijuana.

"Pablo es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho, así que estoy muy contento de estar acá", añadió Pavez.

Por último, destacó el liderazgo que lo llevó a ser capitán de Colo Colo: "El liderazgo lo tengo. Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Voy a dar todo por el equipo".

