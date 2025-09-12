Esteban Pavez le puso fecha de término a su carrera en Colo-Colo

El mediocampista y capitán de Colo-Colo, Esteban Pavez, confesó en conversación con el ex futbolista albo Gonzalo Fierro que tiene pensado retirarse en un par de temporadas más y, en lo posible, vistiendo la camiseta del Cacique.

"Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo-Colo. Jugar un año más en Colo-Colo y retirarme ahí", confesó el volante en el espacio "Soy de Fierro Podcast".

Pero el "Huesi", quien se ha mantenido en el club desde 2022, no se quedó solo ahí y le reveló al "Joven Pistolero" que su sueño es seguir ligado al estadio Monumental después de colgar los botines.

En ese sentido, el ex seleccionado nacional apuntó que "me gustaría eso, retirarme en Colo-Colo y seguir trabajando en Colo-Colo".

Entre sus tres pasos por el elenco popular, Pavez acumula un total de 342 partidos disputados, con un registro de 16 goles y 18 asistencias, además de nueve títulos: cinco de Primera División -tres de ellos en torneos cortos-, dos Copa Chile y dos Supercopas.

