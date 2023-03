Esteban Paredes: "Cuando estaba en México me hablaron de la U, y dije que no"

Esteban Paredes, máximo goleador de Primera División en el fútbol chileno e ídolo de Colo Colo, tendrá su partido de despedida este sábado, y en la previa del duelo del adiós definitivo, realizó un par de confesiones que sorprendieron tanto a hinchas albos, como a fanáticos de la U y la UC.

De todas maneras, y en primer lugar, el artillero se refirió al actual momento del Cacique: "Nos preocupa a todos. Creo que todavía el profe no ha encontrado la fórmula o el equipo que lo haga sentir que pueda competir a nivel nacional e internacional. Se fueron muchos jugadores claves, cuatro o cinco titulares, que ya se conocían, jugaban de memoria".

"Está la preocupación en los jugadores, en el cuerpo técnico, como en todos lados, más en un equipo grande. En nueve fechas está octavo, con 11 puntos, Huachipato tiene dos partidos pendientes. Tengo fe en que Colo Colo va a remontar", confesó.

También aseguró que le gustaría ver jugar a Maximiliano Falcón nuevamente: "Es una pieza clave, fundamental. Si bien por ahí de repente hace cosas que no son, en el último tiempo ha aprendido a manejar sus emociones. Para mí, tiene que jugar siempre".

Por otra parte, se refirió a la llegada de Matías Zaldivia a la U: "Me sorprendió, por todo lo que hizo. La gente piensa un poco parecido. Por todas las cosas que hizo en Colo Colo, por los cantos, por las imágenes que todos vimos. Después, es válido. Es persona, ser humano".

"Se equivocó al decir que Colo Colo es el más grande, que lo es, pero después se va al archirrival. Es profesional. En su etapa, cuando queda libre, no me hubiese ido a la U ni a Católica. Estuvo seis, siete años. Ganó cosas importantes, generó cosas importantes al colocolino y, como te digo, la canción fue el grave error que cometió", acotó.

En ese sentido, se le recordó al "Tanque" unos antiguos dichos sobre un posible paso por la UC: "Declaré que a la Católica sí, porque quería ser campeón. Católica me andaba buscando. Me preguntaron si me gustaría ir a la Católica y dije que sí, porque me gustaría ser campeón en el fútbol chileno, que no lo había sido nunca".

"Es diferente. Hoy no iría, tampoco. Estuve tres años en Colo Colo y cuando estaba en México me hablaron de la U, cuando estaba Sampaoli. Y les dije que no. Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia", sentenció.

PURANOTICIA