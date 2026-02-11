Esteban Paredes asumiría un nuevo desafío en el fútbol chileno: debutaría como DT en S. Morning

Esteban Paredes se alista para vivir en esta temporada su primera experiencia como director técnico.

Es que según dio a conocer en las últimas horas el sitio PrimeraBChile, el goleador histórico del balompié nacional dirigirá a Santiago Morning en la Segunda División Profesional.

"Si bien en algún momento los microbuseros manejaron la carta de Jaime Vera, esa opción se descarta y será Paredes quien asumirá la conducción técnica", sostuvo el medio citado.

Con esto, el exartillero de Colo-Colo dará un nuevo paso en el conjunto "bohemio", pues ahí estuvo como jugador y tras su retiro, como gerente deportivo.

