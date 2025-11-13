Esteban González y su continuidad en Coquimbo Unido: "No damos nada por cerrado"

Coquimbo Unido selló de manera anticipada un histórico título en el Campeonato Nacional 2025, al conseguir su primera estrella en la Primera División del fútbol chileno.

El cuadro "pirata" logró el inédito trofeo de la mano del técnico nacional Esteban González, cuya continuidad en el elenco nortino no está garantizada de cara a una próxima temporada donde el principal desafío será competir en la Copa Libertadores.

El propio estratego se refirió a su futuro y en diálogo con ESPN aclaró que todavía no está confirmada su permanencia en el club, aunque su prioridad es seguir.

"La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá", expresó al citado medio.

"El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo, siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien", añadió.

Por último, consultado sobre una posible renovación en el conjunto "pirata" de cara a la temporada 2026, González sostuvo: "Estamos en eso, pero mientras no termine el torneo, no daremos nada por cerrado".

