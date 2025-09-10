Esteban González reflexiona sobre el liderato de Coquimbo: "No hemos ganado absolutamente nada"

Tras el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, la Liga de Primera se reanudará este fin de semana antes de volver a tener un receso por el Mundial sub-20 que se desarrollará entre septiembre y octubre en nuestro país.

Todo arrancará este viernes, con el duelo donde el sólido puntero Coquimbo Unido recibirá a Ñublense a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la jornada 23 del torneo.

En la previa del cotejo, el técnico del cuadro "pirata", Esteban González, se mostró optimista en conseguir la victoria, aunque también puso mesura por la tremenda campaña de su equipo.

"Sabemos que va a ser un partido difícil, lo hemos venido trabajando hace bastantes días y esperemos hacer lo nuestro. Hemos tenido varios días de preparación y estaba planificado bajar carga, pero eso no significa que el equipo baje la intensidad, sino que son trabajos más cortos, enfocados netamente al tema ofensivo", expresó el estratego en conferencia de prensa.

"Bajo esa planificación, estamos trabajando también cómo ataca el rival, que va a ser complicado. Me parece que Ñublense es el segundo mejor equipo en la segunda rueda, desde que asumió Ronald está en invicto de visita. Entonces va a ser complicado, es un equipo que tiene muy buen pie", añadió.

En cuanto al liderato del certamen, sostuvo: "No miramos la tabla, no miramos las fechas que quedan. Respetamos a todos los rivales que en este caso vienen atrás de nosotros, pero sabiendo que la dificultad para nosotros es Ñublense, más que una presión que tengamos por la posición. Más que ir viendo la posición en la tabla o una campaña histórica, no hemos ganado absolutamente nada. Si bien es cierto que el equipo ha batido algunos récords, ese no es nuestro techo, este equipo no tiene límites".

"Bajo esa premisa nosotros hemos seguido trabajando y creciendo. Todo lo que hemos hecho nos alimenta en confianza para lo que viene. Después veremos para qué nos alcanza, pero la forma de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido, y cómo están resolviendo los jugadores a nosotros nos ilusiona", complementó.

