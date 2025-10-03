Este viernes la Roja Sub 20 choca con Egipto en busca de clasificar a octavos del Mundial

Jornada crucial para la Selección chilena Sub 20. Este viernes la Roja enfrenta a Egipto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, donde se juega la clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.

El combinado criollo tiene tres puntos y marcha segundo en el Grupo A, tras Japón y por sobre Nueva Zelanda y Egipto, por lo que no tiene que perder para tener chances de avanzar.

Para este crucial cotejo, el técnico Nicolás Córdova no podrá contar con Matías Pérez ni Emiliano Ramos, quienes sufrieron problemas físicos y fueron liberados. En sus reemplazos entrarían Milovan Celis y Rodrigo Godoy, mientras que saldría Willy Chatiliez e ingresaría Vicente Álvarez.

Con ese panorama, la oncena sería con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Celis, Ian Garguez, Patricio Romero; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán; Álvarez, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

En tanto, los africanos, quienes han perdido sus dos partidos, alinearían con Wahb, Samy, Mohamed, Abdin, Bostangy, Telib, Sherif, Gomaa, Gabriel, Abdallah y Nayel.

Consignar que a octavos clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Considerando esto, la Roja no tiene que perder para intentar clasificar a la siguiente fase.

