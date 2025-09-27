Este sábado se inaugura el Mundial Sub 20 en Santiago y Valparaíso

Tras 38 años, Chile volverá a ser sede de un Mundial Sub 20.

Y el estreno será con cuatro partidos a disputarse tanto en Santiago como en Valparaíso.

En el Estadio Nacional de la capital chilena, la jornada comenzará a las 17 horas con el partido entre Japón y Egipto válido por el grupo A.

En el encuentro de fondo en el recinto de Ñuñoa, a partir de las 20 horas, en tanto, y por el mismo grupo, se estrenará el equipo anfitrión ante Nueva Zelandia.

El grupo B tendrá su inicio también a las 17 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con el choque entre Corea del Sur y Ucrania.

Luego, desde las 20 horas, Paraguay y Panamá chocarán por el mismo grupo.

PURANOTICIA