Este martes la Roja enfrenta a Japón con la opción de clasificar a 8vos del Mundial Sub 20

La Selección chilena Sub 20 vuelve a la cancha por el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Trasa el ajustado triunfo por 2-1 en el debut ante Nueva Zelanda, la Roja Sub 20 enfrenta este martes a las 20:00 horas a Japón en el Estadio Nacional, por su segundo partido en la cita planetaria.

El cotejo asoma clave para el combinado nacional, debido a que el elenco que adiestra Nicolás Córdova podría sellar en esta jornada anticipadamente su paso a los octavos de final del torneo.

Para lograrlo, el elenco criollo debe derrotar al conjunto nipón y que en el otro partido del día, Nueva Zelanda y Egipto empaten, porque la Roja sumaría seis puntos y quedaría como líder del Grupo A y en la última fecha solamente podría ser alcanzada por los asiáticos.

Para este cotejo, el DT Córdova solamente realizaría un cambio con respecto al debut, pues ingresaría Francisco Marchant por Vicente Álvarez.

Con ese panorama, Chile formaría con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

En tanto, los japoneses alinearían con Alex Pisano; Rei Umeki, Rion Ichihara, Kazunari Kita, Keita Kosugi; Katsuma Fuse, Yuto Ozeki; Ryunosuke Sato, Shunsuke Saito; Hisatsugu Ishii y Soma Kanda.

Consignar que a la fase de octavos de final avanzan los dos primeros de cada grupo y, además, los cuatro mejores terceros.

