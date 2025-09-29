Estados Unidos no tuvo piedad y derrotó por 9-1 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-20

Se presumía que sería un partido unilateral y así terminó siendo. Estados Unidos no tuvo piedad de la novel Nueva Caledonia y le propinó una contundente goleada de 9-1 en el debut del combinado del archipiélago en una Copa Mundial sub 20.

El cuadro oceánico, segundo de la clasificatoria de la OFC, hacía su estreno absoluto en una cita planetaria de esta categoría, a la cual se presentó con el grueso del plantel que estuvo presente hace dos años en la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia.

Pero el elenco norteamericano no estaba para sorpresas y antes de los diez minutos ya ganaba por 3-0 gracias a un doblete del volante del Parma, Benjamin Cremaschi (2' y 4'), y una conquista de Niko Tsakiris (7'), mediocampista de los San Jose Earthquakes.

El subcampeón de la Concacaf no sacó el pie del acelerador y sumó cuatro goles más antes de irse al descanso a través de Frankie Westfield (27'), un doblete de Nolan Norris (34' y 43') y un Cremaschi que firmó su triplete (36').

El compromiso tuvo un pequeño giro en el segundo tiempo. El técnico neocaledonio reagrupó a sus pupilos dándole mayor solidez a la zaga de su escuadra, que logró aguantar por largos pasajes, hasta que Taha Habroune aumentó las cifras en el 67'.

Sin embargo, la sorpresa llegaría 120 segundos después. El portero Adam Beaudry se confió en la salida y le dio un pase a Antoine Simane, quien no se lo pensó dos veces y con mucha sangre fría convirtió el descuento de su equipo, desatando los festejos de sus compañeros a pesar de la amplia diferencia en el marcador.

Lamentablemente para el conjunto isleño la alegría no le duraría mucho tiempo ya que en el 72' el delantero Cole Campbell, quien milita en el Borussia Dortmund, sacó un potente zapatazo que hizo estéril la reacción del guardameta Noa Bouchet Muller.

De esta forma, Estados Unidos se puso a la cabeza del grupo E superando por diferencia de gol a Francia, rival que enfrentará el jueves a contar de las 17:00 horas. Esa misma jornada pero a las 20:00, Nueva Caledonia se verá las caras con Sudáfrica.

