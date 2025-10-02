Estados Unidos clasifica a los octavos de final del Mundial Sub-20 tras golear a Francia

Estados Unidos venció a Francia por un categórico 3-0, en partido válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Todos los goles del elenco americano llegaron en el último cuarto de hora del encuentro.

El primer tiempo estuvo marcado por las condiciones extremas en Rancagua, con más de 31 grados de calor, lo que provocó un juego lento y cansino.

Aun así, hubo aproximaciones de peligro. A los 16’, Nolan Norris probó con un potente zurdazo que obligó al arquero francés Lisandru Olmeta a desviar al córner.

Francia respondió a los 38’ con un remate de Mayssam Benama, tras habilitación de Rabby Nzingoula, pero la jugada se diluyó en un tiro de esquina luego de una gran intervención del golero estadounidense.

Antes del descanso, EE.UU. volvió a inquietar. Tras un desborde de Nikolas Tsakiris, la jugada culminó con el remate de Francis Westfield, que rebotó en un defensor y terminó nuevamente en saque de esquina.

En el complemento, la primera ocasión clara llegó a los 60 minutos. Tsakiris desbordó por izquierda y envió un centro atrás que encontró de frente a Benjamin Cremaschi, volante de ascendencia chilena, cuyo disparo fue desviado al córner por Lisandru Olmeta.

Francia tuvo su gran chance a los 71’. Mmadi condujo en ofensiva y asistió a Lucas Michal, quien remató con un derechazo colocado, pero el portero Adam Beaudry reaccionó con solvencia para mantener su arco en cero.

A los 82’, Estados Unidos volvió a avisar con un balonazo largo que encontró a Westfield. El lateral controló de pecho y sacó un potente zurdazo, aunque Olmeta desvió al tiro de esquina.

La superioridad estadounidense se tradujo en gol a los 85’. Un pase al vacío habilitó a Luke Brennan, quien antes de llegar a la línea de fondo centró para Zavier Gozo. El delantero conectó de cabeza y abrió el marcador.

Francia adelantó líneas en busca del empate, pero esa apuesta dejó espacios que fueron bien aprovechados por los norteamericanos. Gozo recuperó un balón en campo rival y cedió a Brooklyn Raines (89’), quien definió con un derechazo colocado para el 2-0.

El golpe definitivo llegó en tiempo agregado. A los 90+3’, tras un centro desde la derecha, Gozo estrelló su remate en el travesaño y en el rebote apareció Marcos Zambrano para sentenciar el 3-0.

Con este triunfo, Estados Unidos suma 6 puntos y asegura su presencia en los octavos de final del certamen, mientras que Francia queda con 3 unidades. Cierran el grupo Sudáfrica y Nueva Caledonia, ambas sin puntaje, que se enfrentarán en Rancagua.

La última jornada del Grupo E se disputará este domingo 5 de octubre, en simultáneo a las 17:00 horas: en Rancagua, Estados Unidos se medirá con Sudáfrica, mientras que en Talca, Francia enfrentará a Nueva Caledonia.

PURANOTICIA