Estadio Sausalito tomaría ventaja para localía de Universidad Católica ante Palestino por Copa Sudamericana

Universidad Católica ya comenzó con sus trabajos de pretemporada de cara al 2025, donde volverá al terreno internacional. El cuadro cruzado disputará la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde se medirá contra Palestino el 4 de marzo, en una llave a partido único y con los de la franja como locales.

Para ese cotejo, el conjunto estudiantil todavía no confirma el estadio en que ejercerá como dueño de casa, debido a que aún no puede hacerlo en el Claro Arena, que es el nuevo San Carlos de Apoquindo, al no estar todavía disponible.

La otra chance en Santiago era el Estadio Nacional, pero un día antes será ocupado por la artista colombiana Shakira en el marco de su gira mundial.

Por eso, dos recintos de regiones asoman como opciones, y desde ESPN aseguraron que el Ester Roa de Concepción y el Sausalito de Viña del Mar asoman como cartas, con el reducto viñamarino con ventaja.

Consignar que se espera que el renovado estadio de Universidad Católica esté disponible para marzo o abril del próximo año.

