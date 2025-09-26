Estadio Sausalito se prepara para recibir el histórico duelo entre Chile y Samoa rumbo al Mundial de Rugby 2027

En condiciones adecuadas, pese a la lluvia caída durante las últimas horas en la zona, se encuentra la cancha del estadio Sausalito de Viña del Mar para recibir el partido de vuelta que disputarán este sábado, las selecciones de rugby de Chile y Samoa por el repechaje de clasificación al Mundial de Australia 2027.

El Municipio de Viña del Mar, a través de sus equipos, han trabajado con anticipación para preparar el campo de juego con un proceso de fertilización y aireación del césped. También se ha realizado una mantención especial del sistema de riego para que esté en perfectas condiciones para el trascendental encuentro internacional de Los Cóndores.

La alcaldesa Macarena Ripamonti expresó que “esperamos vivir un maravilloso encuentro en el camino al Mundial de Rugby, un hecho histórico para nuestro país. Así como Los Cóndores se han preparado para tener un gran rendimiento, nosotros, desde el municipio, hemos trabajado con nuestros equipos para preparar el Estadio Sausalito —uno de los recintos más hermosos del país— para recibir a miles de familias”.

Además, la autoridad precisó que “queremos que todo esté dispuesto para concretar una gran jornada deportiva, y asegurarnos de que, desde nuestra parte, no falte nada para que la ciudad esté a la altura de este importante evento”.

Pese al contexto climático y considerando que no se esperan lluvias para este sábado - día del encuentro- la cancha no debiera presentar problemas tras el encuentro gracias a su sistema de drenaje, el que permite absorber el agua caída.

Tras el paso del sistema frontal, se hará un trabajo de aireación y post partido el verticorte para la mantención del césped, junto a una resiembra y topeado con arena.

El encuentro entre Los Cóndores y Samoa se jugará a estadio lleno, con 20 mil espectadores en el reducto viñamarino gracias al convenio firmado por el Municipio con la Federación de Rugby de Chile.