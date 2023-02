Esta es la programación completa de la Fecha 6 del Campeonato Nacional

La ANFP modificó nuevamente la programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, que se disputará entre el viernes 24 y el lunes 27 de febrero.

El organismo de Quilín anunció el cambio de día y horario del partido entre Everton y Audax Italiano, a disputarse en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El cotejo se iba a desarrollar el sábado a las 12:00 horas, pero con motivo de una "indicación de la autoridad administrativa", ahora se jugará el lunes desde las 20:30 horas.

Así quedó la programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE FEBRERO

20:00 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

SÁBADO 25 DE FEBRERO

20:15 horas, Universidad Católica vs. Palestino, estadio El Teniente (esperando aprobación).

DOMINGO 26 DE FEBRERO

18:00 horas, Unión La Calera vs. Ñublense, estadio Nicolás Chahuán.

18:00 horas, Magallanes vs. Cobresal, estadio Municipal de San Bernardo.

20:30 horas, Colo-Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.

LUNES 27 DE FEBRERO

20:30 horas, Deportes Copiapó vs. O'Higgins, estadio Luis Valenzuela.

20:30 horas, Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito.

Suspendido: Huachipato vs. Unión Española. Estadio CAP.

PURANOTICIA