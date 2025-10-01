España y México firmaron un empate en entretenido partido disputado en el Nacional por el Mundial Sub-20

En un partidazo, España y México empataron 2-2 en el Estadio Nacional, en duelo válido por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub-20 de la FIFA.

En cuanto a las acciones, la primera ocasión clara estuvo en los pies de Iker Bravo (14’), quien remató potente de zurda, pero su disparo fue contenido en doble instancia por el guardameta mexicano Emmanuel Ochoa.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 32, gracias a Gilberto Mora. El atacante azteca, de apenas 16 años, recuperó un balón en ofensiva y armó una pared con Alexei Domínguez, quien lo habilitó. El joven definió con derecha al segundo palo para marcar el primer tanto del partido.

España pudo igualar con un remate de Bravo (37’), quien, tras centro de Virgili, definió con el revés de su pie derecho, pero su intento se fue apenas desviado.

Al 41’, el volante del Real Betis, Pablo García, anotó la igualdad. Se asoció con Virgili, quien le entregó un pase atrás, y García, en la entrada del área grande, remató fuerte y colocado de zurda para el 1-1 parcial.

En el complemento, Bravo siguió siendo el más insistente en los europeos. Al 51’, el atacante del Udinese superó a su marca y remató con potencia de derecha. Ochoa atajó, dejó rebote y, cuando el balón parecía ingresar, el central Diego Ochoa despejó en la línea de gol.

La jugada clave llegó al minuto 75. En un contragolpe español, Bravo habilitó a David Mella, quien se iba solo en dirección al arco, pero dentro del área fue derribado por el zaguero César Bustos. El juez Darío Herrera, tras revisar en el VAR, sancionó penal.

El propio Bravo (79’) ejecutó con un disparo arriba y cruzado, batiendo al arquero Ochoa y decretando el 2-1 para la Furia Roja.

Cuando parecía que los europeos se quedaban con el triunfo, México encontró la paridad. Tras un centro desde la derecha, Elías Montiel pivoteó y Mora (87’), con un derechazo colocado, firmó el 2-2 definitivo y su doblete personal.

En los últimos minutos ambos equipos buscaron desnivelar, pero el marcador no se movió más, dejando en suspenso la definición del grupo.

Con este resultado, México suma dos puntos, mientras que España complica su clasificación con apenas una unidad. Más tarde, Brasil con 1 punto, enfrentará a Marruecos, líder de la zona con 3 unidades.

La última fecha del Grupo C se jugará el sábado 4 de octubre a las 17:00 horas en simultáneo: España se medirá ante Brasil en el Estadio Nacional y México hará lo propio frente a Marruecos en Valparaíso.

