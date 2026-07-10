España derrota en la agonía a Bélgica y enfrentará a Francia en semis del Mundial

España y Bélgica se vieron las caras en el marco de los cuartos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y los ibéricos se quedaron con el triunfo por 2 a 1, consiguiendo la clasificación a semifinales del certamen, donde se medirán ante Francia.

El partido comenzó con el protagonismo de la "Roja" que se adueñó del balón, como es costumbre en su juego.

Y el primer gol del encuentro fue obra de Fabián Ruiz a los 30 minutos, quien aprovechó un rebote luego del intento de Dani Olmo.

Cinco minutos después, los dirigidos por Luis de la Fuente tuvieron una nueva ocasión tras el tiro libre pateado por Lamine Yamal, que contuvo el arquero Thibaut Courtois.

Pero antes que se acabara la primera mitad, Bélgica sorprendió y empató el duelo con un tanto de Charles De Ketelaere, quien le quitó el invicto sin goles al arquero Unai Simón.

A los 10 minutos del segundo tiempo, el autor del gol para los "Diablos Rojos" casi aumenta el marcador luego de sacar un remate que se fue por muy poco lejos del arco.

Los belgas reclamaron penal a los 62, debido a que un balón pegó en el brazo de Rodri, pero el árbitro y el VAR no consideraron que fuese penal.

Cuando parecía que el partido se iba a la prórroga, Mikel Merino, que llevaba unos minutos en la cancha, arremetió en el área y puso el definitivo 2 a 1 para España.

En la próxima ronda de semifinales, los españoles se medirán ante Francia el martes 14 de julio.

(Imagen: FIFA)

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