España avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial tras golear a Austria

España derrotó 3 a 0 a Austria en un partido válido por dieciseisavos del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá, sellando su clasificación a octavos de final.

La Roja presionó desde el arranque en el área de "Das Team", que aguantó para mantener el 0 a 0 en el marcador.

A los 29 minutos, Marc Cucurella anotaba el 1 a 0 para los hispanos tras un rebote, pero todo se anuló por una falta contra el arquero Alexander Schlager.

Y a los 37' se abrió el tanteador, Mikel Oyarzabal aprovechó un pase al centro del área y definió libre para anotar el 1 a 0 frente a Austria.

En el tiempo agregado de la primera parte, los dirigidos por Luis de la Fuente estuvieron cerca de ampliar la diferencia luego de que Álex Baena pateara un tiro libre que dio en el travesaño. El rebote le quedó servido a Lamine Yamal, pero el arquero austriaco le dijo que no al delantero del FC Barcelona.

A los 66 minutos del complemento, la Roja marcó el segundo gol del partido tras un centro de Álex Baena que conectó de cabeza el lateral derecho, Pedro Porro.

Cerca del final del encuentro, Mikel Oyarzabal hizo el tercero para los ibéricos, y el segundo de su cuenta personal, tras una asistencia de Marc Cucurella.

Con la victoria, la selección de España enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Croacia en los octavos de final del Mundial.

(Imagen: FIFA)

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