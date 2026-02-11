Erick Pulgar marcó golazo en triunfo del Flamengo por el Brasileirao

Erick Pulgar se lució en Brasil. El volante chileno anotó un golazo en el triunfo del Flamengo por 2-1 como visita ante el Vitória, por una nueva jornada del Brasileirao.

El antofagastino abrió la cuenta a los 15', cuando recibió un balón fuera del área y sacó un tremendo bombazo para clavar la pelota en el ángulo.

"Una bomba de Erick Pulgar para abrir el marcador. Qué golazo máquina", publicó la cuenta oficial del conjunto de Río de Janeiro en la red social X.

La victoria del "Mengao" la completó Everton Cebolinha en los descuentos del primer tiempo, mientras que Matheuzinho estrechó las cifras a los 52'.

Con este resultado, el Flamengo y Erick Pulgar consiguieron su primera victoria en esta edición del Brasileirao.

