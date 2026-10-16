Erick Pulgar destaca en la Copa Libertadores y los hinchas del Flamengo ya lo califican de “ídolo”

Erick Pulgar continúa consolidándose como una de las figuras del Flamengo. El volante chileno fue titular y destacó como uno de los puntos altos del equipo brasileño en el empate sin goles frente a Estudiantes de La Plata, en Argentina, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La destacada actuación del mediocampista nacional no pasó inadvertida entre los fanáticos del conjunto carioca, quienes recurrieron a las redes sociales para elogiar su rendimiento.

"Pulgar, Alex Sandro y Carrascal fueron absurdos hoy (jueves), jugaron demasiado", escribió uno de los hinchas del conjunto de Río de Janeiro.

En tanto, otro usuario comentó: "Con cada día que pasa, Erick Pulgar se consolida más y más como un ídolo del Flamengo".

"Poco se habla de la actuación del ÍDOLO Erick Pulgar en el partido de hoy", fue otro de los mensajes dedicados al mediocampista antofagastino.

Cabe consignar que, con el empate conseguido en Argentina, Flamengo y Pulgar quedaron bien posicionados de cara a la clasificación a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, deberán ratificar ese objetivo en el partido de vuelta, que se disputará en Brasil el próximo jueves 22 de octubre.

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