Equipo que gana repite: Colo Colo confirma su oncena para enfrentar a La Calera

En el cierre de la tercera fecha de la Liga de Primera, Colo Colo recibirá este domingo a Unión La Calera, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, con la misión de ratificar el triunfo conseguido la semana pasada ante Everton.

Si bien el rendimiento futbolístico no fue una exhibición brillante, el triunfo por 2-0 ante los ruleteros le permitió al técnico Fernando Ortiz trabajar con mayor tranquilidad durante la semana y afianzar conceptos en un plantel que venía golpeado por resultados irregulares.

En ese contexto, el estratega albo tomó una decisión clara: equipo que gana, repite. Colo Colo mantendrá el mismo once inicial, pese a que el defensor Javier Méndez ya se encuentra habilitado tras cumplir su suspensión, una determinación que sorprendió a parte del entorno albo.

De esta manera, el Cacique formará con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero, apostando a la solidez defensiva y a la experiencia en el mediocampo.

En la vereda opuesta, Unión La Calera llega en un excelente momento, con seis puntos en dos partidos, y con la ilusión de conseguir su tercera victoria consecutiva, resultado que lo dejaría como líder exclusivo del torneo.

No obstante, el cuadro cementero también enfrenta un complejo escenario administrativo, luego de la denuncia presentada por Everton por una presunta alineación indebida de Axel Encinas, situación que podría derivar en sanciones si el Tribunal de Disciplina acoge una eventual acusación similar por parte de Cobresal. Pese a ello, los dirigidos por Martín Cicotello buscarán dar el golpe en Macul y prolongar su buen presente.

