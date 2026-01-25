Enzo Roco vuelve a Chile y se transforma en refuerzo estrella de Palestino para 2026

El mercado de pases chileno sumó una incorporación inesperada: Enzo Roco regresa a Chile y se convertirá en nuevo refuerzo de Palestino para la temporada 2026, en una apuesta fuerte del club por sumar jerarquía y experiencia en defensa.

El zaguero central, formado en Universidad Católica, llega luego de cerrar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía, retornando al fútbol nacional tras un largo recorrido internacional que lo mantuvo fuera del país por casi 12 años.

A sus 33 años, Roco cuenta con una trayectoria destacada en el extranjero, con pasos por equipos como Elche y Espanyol en España, Cruz Azul en México, además de experiencias en Besiktas, Al Ta’ee y el propio Karagümrük, consolidándose como un defensor con recorrido en ligas competitivas.

En su palmarés sobresalen logros importantes: la Copa Chile 2011 con la UC y, especialmente, la Copa América Centenario 2016 con la Selección Chilena, título que lo instaló como parte de una generación histórica para el fútbol nacional.

El fichaje llega en un momento clave para Palestino, que busca dar un salto en lo deportivo. El equipo tricolor enfrentará a Universidad de Chile el 4 de marzo en el Estadio Nacional por un cupo en la Copa Sudamericana, y con Cristián Muñoz como nuevo técnico, Roco se suma como el cuarto refuerzo, junto a Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva.

