Entrenadores de equipos de la Primera B valoran suspensión de la fecha por sistema frontal

Debido al sistema frontal que afectará al país desde este jueves, la ANFP decidió suspender todo el fútbol programado para el fin de semana, donde destacaba la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins y el inicio de la segunda rueda del torneo de la Primera B.

Los clubes de la categoría del ascenso valoraron la determinación del organismo de Quilín, tal como lo manifestó el técnico de Unión Española, Ronald Fuentes.

"Me parece muy bien, muy criterioso con todo lo que puede venir. Me parece bien que se haya hecho con anticipación para programar la semana. Es una buena toma de decisión que realizó la ANFP", expresó el entrenador del conjunto hispano en diálogo con radio ADN.

Uno que se sumó fue el estratego de Santiago Wanderers, Francisco Palladino: "Lo que uno quiere es jugar, sobre todo después de este parate que tuvimos, más allá de la Copa Chile".

"Estabamos un poco ansiosos de retomar el torneo, pero de acuerdo al pronóstico y las situaciones de alerta creo que es una buena medida, priorizando la salud de los futbolistas y el espectáculo", añadió.

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