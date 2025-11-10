Entrenador de Flamengo y la ausencia de Erick Pulgar en la Roja: "Es de selección en cualquier país del mundo"

Pese a que Erick Pulgar vive un gran presente en Brasil y es uno de las figuras del Flamengo, el volante chileno fue una de las principales ausencias en la nómina de la Roja de cara a los amistosos frente a Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre.

La noche del domingo, el mediocampista nacional confirmó su buen presente con una destacada actuación en el triunfo por 3-2 ante el Santos de Neymar.

Tras la victoria, el técnico del "Mengao", Filipe Luis, se refirió a la marginación del antofagastino en el combinado nacional. En ese sentido, el estratego fue categórico al expresar: "Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo".

"No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que Erick es un jugador importante para la Selección chilena", añadió el DT.

Por último, el exfutbolista agregó: "Supongo que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada".

(Imagen: @lucasalmeidal17)

