Entrenador de D. Puerto Montt reconoce "error" tras realizar siete cambios en el partido ante D. Concepción por Copa Chile

En la victoria de Deportes Concepción por 2-0 sobre Deportes Puerto Montt por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile, se vivió una inesperada situación que tuvo como protagonista al conjunto "salmonero".

El cuadro albiverde terminó haciendo siete modificaciones debido a un caso de conmoción del defensa Nicolás Mancilla y sobre el final, por la lesión del portero Gonzalo Collao, situación que reconoció el técnico Emilio Mancilla.

"Hubo un error y ya pasó. Vamos a tener que volver a reorganizar esa situación, pero más que nada hubo un descontrol con el tema de las lesiones. No va a volver a pasar y quedará de experiencia para tener un poquito más de ojo con esas situaciones", comentó el DT a Sabes Deportes.

El entrenador agregó que "estamos analizando lo que pasó en el partido. Esa es una situación administrativa y se verá. Hay que solucionarlo, pero nos fijamos en lo futbolístico. Y sí, es 3-0 el resultado final y lo de la multa no lo tengo claro. Esa es la información que tengo".

A pesar de arriesgarse a perder por un marcador más amplio y recibir una sanción económica, hay que señalar que los "Hijos del Temporal" no correrían riesgo en su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

(Imagen: @lore.vecchio_fotografias)

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